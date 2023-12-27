На Кубани и в Крыму с 1 января повысят стоимость проезда в поездах

Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).



Изменения связаны с регулированием транспортных тарифов. В Крыму тариф составит 2 ₽ за 1 км, в Краснодарском крае — 47 ₽ за десятикилометровую зону. Таким образом, стоимость проезда из Анапы до станции «Керчь-Южная» составит 530 ₽ вместо 488,6 ₽



Жителям и гостям регионов рекомендовано учитывать изменения тарифов при планировании маршрутов поездок.



Анастасия Донскова.