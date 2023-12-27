Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).
Изменения связаны с регулированием транспортных тарифов. В Крыму тариф составит 2 ₽ за 1 км, в Краснодарском крае — 47 ₽ за десятикилометровую зону. Таким образом, стоимость проезда из Анапы до станции «Керчь-Южная» составит 530 ₽ вместо 488,6 ₽
Жителям и гостям регионов рекомендовано учитывать изменения тарифов при планировании маршрутов поездок.
Анастасия Донскова.
На Кубани и в Крыму с 1 января повысят стоимость проезда в поездах
С 1 января 2024 года увеличится стоимость проезда в поездах Южной пригородной пассажирской компании, следующих по территории Крыма и Краснодарского края.
Об этом сообщила пресс-служба Крымской железной дороги (КЖД).