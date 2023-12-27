В 2024 году предприниматели будут сдавать меньше отчетов — глава Минэкономики

«Сейчас у нас чуть менее 48% всех услуг доступны в цифровом формате. Это говорит о том, что цифровизация работает… Мы являемся региональными лидерами в этой области. В 2024 году у нас будет оцифровано 75% всех услуг, и, конечно, в ближайшие несколько лет мы перейдем к 100%», — заявил Алайба.