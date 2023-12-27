В 2024 году предприниматели будут сдавать меньше отчетов — глава Минэкономики

КИШИНЕВ, 27 дек — Sputnik. В течение 2023 года почти 50% госуслуг, предоставляемых предпринимателям в Молдове, были перенесены в цифровой формат. Об этом рассказал вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации Думитру Алайба, который представил на брифинге результаты деятельности возглавляемого им учреждения за этот год.
«Мы поставили перед собой цель сделать Республику Молдова самой дружественной для бизнеса страной в регионе. Мы хотим иметь благоприятную экономическую среду, в которой предприниматели могут свободно работать».
Он также сообщил, что за год вступили в силу шесть пакетов инициатив для «сокращения бюрократии», которые, по словам министра, экономят предпринимателям до 1 миллиарда леев в год, что эквивалентно 0,5% ВВП страны.
В то же время, отметил Алайба, в 2024 году планируется отменить 15 отчетов из 92, требуемых Национальным бюро статистики и Государственной налоговой службой от экономических агентов. Еще девять будут оцифрованы, а 14 — значительно упрощены.
«Сейчас у нас чуть менее 48% всех услуг доступны в цифровом формате. Это говорит о том, что цифровизация работает… Мы являемся региональными лидерами в этой области. В 2024 году у нас будет оцифровано 75% всех услуг, и, конечно, в ближайшие несколько лет мы перейдем к 100%», — заявил Алайба.