В Уфе в этом году дорог построили больше, чем отремонтировали — мэр

«Да, пробок стало больше, так как идет строительство дорог. Зато снизилась смертность на дорогах и уменьшилось число ДТП. Нужно немного потерпеть. В следующем году основные стройки будут завершены, будем передвигаться по городу как раньше», — отметил градоначальник.
Он также анонсировал «нехорошую» ситуацию с Затонским мостом.
«Назревает вопрос Затонского моста. Есть неприятные новости. Мы сообщим о них позже, но будем вводить ограничения», — заявил Ратмир Мавлиев.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в здании администрации Уфы появится центр управления городом.