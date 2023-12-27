В Уфе в этом году дорог построили больше, чем отремонтировали — мэр

«Да, пробок стало больше, так как идет строительство дорог. Зато снизилась смертность на дорогах и уменьшилось число ДТП. Нужно немного потерпеть. В следующем году основные стройки будут завершены, будем передвигаться по городу как раньше», — отметил градоначальник.