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В Уфе в этом году дорог построили больше, чем отремонтировали — мэр

В столице Башкирии в этом году дорог построили больше, чем отремонтировали. Об этом в администрации Уфы 27 декабря на встрече с журналистами сообщил глава города Ратмир Мавлиев.
Источник: Башинформ

«Да, пробок стало больше, так как идет строительство дорог. Зато снизилась смертность на дорогах и уменьшилось число ДТП. Нужно немного потерпеть. В следующем году основные стройки будут завершены, будем передвигаться по городу как раньше», — отметил градоначальник.

Он также анонсировал «нехорошую» ситуацию с Затонским мостом.

«Назревает вопрос Затонского моста. Есть неприятные новости. Мы сообщим о них позже, но будем вводить ограничения», — заявил Ратмир Мавлиев.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в здании администрации Уфы появится центр управления городом.