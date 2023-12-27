В Башкирии повысят оклады бюджетникам

«В течение года региональный профсоюз работников здравоохранения вел активные переговоры в республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Направлялись обращения Главе Башкирии, в правительство и профильные министерства. На заседании комиссии мы при поддержке минздрава РБ представили аналитические данные, подтверждающие необходимость повышения окладов. Это хороший итог уходящего года», — прокомментировал председатель профсоюза работников здравоохранения республики Рауль Халфин.