В Татарстане утвердили тарифы на электричество на 2024 год

Согласно документу, одноставочный тариф за электричество с учетом НДС увеличится с 4,68 рубля до 5,9 рубля за киловатт-час. А для домов с электроплитами или электроотопительными установками этот показатель вырастет с 3,58 рубля до 4,10 рубля за киловатт-час.