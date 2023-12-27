В Татарстане утвердили тарифы на электричество на 2024 год

В Татарстане на 2024 год утвердили тарифы на потребление электричества для населения. Соотвествующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, одноставочный тариф за электричество с учетом НДС увеличится с 4,68 рубля до 5,9 рубля за киловатт-час. А для домов с электроплитами или электроотопительными установками этот показатель вырастет с 3,58 рубля до 4,10 рубля за киловатт-час.
В селах и деревнях тариф увеличится с 3,28 рубля до 3,57 рубля за киловатт-час.
Напомним, в Татарстане также вырастет тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Увеличение составит 4%.