От 15 до 30% вырастут в 2024 году тарифы на комуслуги в Казахстане

Рост тарифов был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. Мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги по итогам осеннего повышения тарифов. Ознакомиться со списком можно здесь. В начале декабря стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа. Мы также сообщали о том, когда и в каких регионах могут повысить тарифы на комуслуги.