От 15 до 30% вырастут в 2024 году тарифы на комуслуги в Казахстане

«От 15 до 30% (повышение тарифов — прим. ред.) — в зависимости от региона, от изношенности, но по-разному в разных регионах. (…) Во всех сферах. Энергетика, газификация, водоснабжение, водоотведение, отопление, но это будет поэтапно», — сообщил глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров.
Напомним, летом мы писали о том, что глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги с осени 2023 года. В регионах, как отметил тогда глава МНЭ, средний чек повысится на 2−4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона.
В целом, по его словам, тарифы должны быть комфортными для граждан и поэтому переход будет мягким. Также будет возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения. Чуть позже премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10−30%, назвав это умеренным повышением.
Рост тарифов был обоснован тем, что без этого шага невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ. Мы также писали о том, в каком регионе Казахстана сильнее всего выросли цены на коммунальные услуги по итогам осеннего повышения тарифов. Ознакомиться со списком можно здесь. В начале декабря стало известно о том, что с 2024 года в Казахстане могут повысить тарифы на электроэнергию. 24 энергопроизводящие организации подали заявки на корректировку предельного тарифа. Мы также сообщали о том, когда и в каких регионах могут повысить тарифы на комуслуги.