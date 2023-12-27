Премии в размере четырех окладов получат сотрудники Минфина

«Предусмотрено законом, что если остается небольшая экономия, они могут дать эту экономию в виде премий. Это не просто так распределяется между сотрудниками, есть правила по определению размеров премии, и за что даются эти премии. За особые, сложные работы, работы во внеурочное время. Поэтому это все по закону — каждый госорган распределяет самостоятельно. У нас в министерстве регионы получают отдельно, центральный аппарат — отдельно. Я думаю, в размере трех-четырех окладов, наверное, какая-то премия выделена».