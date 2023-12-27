Мэрия зарегистрировала товарный знак «Новосибирск — родина снежных баб». Об успешной регистрации товарного знака в своем ТГ-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Выполнено поручение съезда Дедов Морозов нашей страны! А теперь официально: Новосибирск — родина снежных баб! Муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Центр туризма и побратимских связей “Сибирь-Хоккайдо” получил свидетельство на товарный знак “Новосибирск — родина снежных баб”. Патент зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, — написала заместитель мэра.
Напомним, о планах по регистрации товарного знака в мэрии сообщали еще в начале декабря. Тогда Анна Терешкова отмечала, что у мэрии есть план использования товарного знака. Снежную бабу планируют сделать символом города, ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирах и айдентике.