Мэрия зарегистрировала товарный знак «Новосибирск — родина снежных баб»

Напомним, о планах по регистрации товарного знака в мэрии сообщали еще в начале декабря. Тогда Анна Терешкова отмечала, что у мэрии есть план использования товарного знака. Снежную бабу планируют сделать символом города, ее будут использовать в качестве городской символики, изображение будут размещать на сувенирах и айдентике.