Средняя зарплата белорусов в ноябре превысила 1975 рублей

В Беларуси средняя заработная плата в ноябре 2023-го выросла и составила 1975,6 белорусского рубля. Об этом свидетельствуют данные Белстата. Таким образом в ноябре средняя зарплата белорусов выросла на 4,4 белрубля.
В региональном срезе лидеры по средним зарплатам по-прежнему работают в Минске — 2663,3 белрубля. Далее по убыванию уровня средних зарплат идут доходы жителей: Минщины (1958,2 белрубля), Гомельщины (1817,1), Гродненщины (1783,9), Брестчины (1763,7), а замыкают зарплаты на Витебщине и Могилевщине (1655,9 и 1640,3 белрубля, соответственно).
Как уточнили в Белстате в статистике указан размер номинальной начисленной средней зарплаты белорусов, от которой затем еще следует отнять подоходный налог (13%) и отчисления в ФСЗН (1%).