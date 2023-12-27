В новосибирском СФР рассказали о графике доставки пенсий за январь 2024 года

В Соцфонде Новосибирской области рассказали, как будут доставлять пенсии за январь 2024 года. Праздничные и выходные дни внесут свои коррективы в привычный график.
В участках доставки пенсий выплату можно получить: 3 января за 3 и 6 января; 4 января за 4 и 7 января; 5 января за 5 и 8 января. В отделениях почтовой связи Новосибирска выдача пенсий будет происходить по следующей схеме: 3 января за 3 января; 4 января за 4 января; 5 января за 5 и 7 января; 6 января за 6 января.
Пенсионерам, которые получают средства на банковскую карту, деньги зачислят вовремя — 11 января. А для тех, кому пенсию перечисляют 21 числа, сроки сдвинутся на 19 января.
Ранее стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники в Новосибирске. С 30 декабря за помощью в детские и взрослые отделения можно будет обратиться с 09:00 до 15:00. А вызов врача доступен до 14:30.