В новосибирском СФР рассказали о графике доставки пенсий за январь 2024 года

В участках доставки пенсий выплату можно получить: 3 января за 3 и 6 января; 4 января за 4 и 7 января; 5 января за 5 и 8 января. В отделениях почтовой связи Новосибирска выдача пенсий будет происходить по следующей схеме: 3 января за 3 января; 4 января за 4 января; 5 января за 5 и 7 января; 6 января за 6 января.