Сколько стоят новогодние сладкие подарки, рассказали в МАРТ

Концерном «Белгоспищепром», который является основным производителем новогодних подарков, в текущем году запланировано произвести 2,4 млн этой продукции, отметила Наталия Черепович. «Практически все они будут приобретены. Подарки разнообразные — в картонных коробках, в виде мягкой игрушки, различной массы, содержимого. Масса подарков составляет от 300 г до 3 кг. Стоимость маленького подарка — примерно Br9, а большого — до Br80», — сообщила Наталия Черепович.