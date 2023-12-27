Сколько стоят новогодние сладкие подарки, рассказали в МАРТ

Концерном «Белгоспищепром», который является основным производителем новогодних подарков, в текущем году запланировано произвести 2,4 млн этой продукции, отметила Наталия Черепович. «Практически все они будут приобретены. Подарки разнообразные — в картонных коробках, в виде мягкой игрушки, различной массы, содержимого. Масса подарков составляет от 300 г до 3 кг. Стоимость маленького подарка — примерно Br9, а большого — до Br80», — сообщила Наталия Черепович.
Среди топ-товаров к Новому году — шампанское и игристые вина. «На данный момент в Беларуси насчитывается более 40 наименований отечественных вин от Br7 до Br80 — как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек», — отметила она.
По словам председателя правления Витебского областного потребительского общества Татьяны Назаровой, в розничной торговой сети цена шампанского стартует от Br8,29.