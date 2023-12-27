Последний дом-долгострой ввели в эксплуатацию в Петербурге 26 декабря

Напомним, что первый корпус сдали в апреле 2019 года. Его начал возводить ООО «Петрострой», но компанию признали банкротом, и здание было оставлено с недоделками. ГК «Лидер Групп» в лице ООО «Капитан» получила участки в Красносельском и Красногвардейском районах, а взамен достроила второй корпус и завершила строительство оставшихся двух корпусов. В итоге второй корпус был сдан в декабре 2021 года, а третий — в августе этого года.