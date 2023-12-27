Последний дом-долгострой ввели в эксплуатацию в Петербурге 26 декабря

Госстройнадзор 26 декабря выдал разрешение на ввод в эксплуатацию четвертого корпуса жилого комплекса «ЛомоносовЪ».
Напомним, что первый корпус сдали в апреле 2019 года. Его начал возводить ООО «Петрострой», но компанию признали банкротом, и здание было оставлено с недоделками. ГК «Лидер Групп» в лице ООО «Капитан» получила участки в Красносельском и Красногвардейском районах, а взамен достроила второй корпус и завершила строительство оставшихся двух корпусов. В итоге второй корпус был сдан в декабре 2021 года, а третий — в августе этого года.
«Теперь сдан и четвертый корпус на улице Михайловская, дом 51, литера А, рассчитанный на 559 квартир. Решение этого вопроса поставило точку в череде проблемных объектов Петербурга», — уточнили в пресс-службе Смольного.
Также в городской администрации отметили, что с 2019 года в Северной столице было введено почти 60 проблемных домов на 17 754 квартиры. Последние пять сданы в этом году.
Ранее spb.aif.ru писал, что в сентябре дольщики одного из проблемных домов ЖК «Парнас» начали получать ключи. Строительство объекта началось ещё в 2014 году.