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Как работают омские торговые центры в новогодние праздники в 2024 году

Торговые центры Омска в период новогодних каникул будут работать по измененному графику. В первый день года многие ТЦ будут закрыты.

ТЦ «Омский»:

31 декабря 2023 года — с 10 до 20 часов;

1 января 2024 года — выходной, работать будет только супермаркет;

остальные дни — как обычно.

ТЦ «Континент»:

31 декабря — магазины работают до 18 часов, киноцентр — до 20 часов;

1 января магазины закрыты, но во второй половине дня будут работать киноцентр, боулинг, роллердром и батуты.

с 3 января ТЦ будет работать по обычному графику.

«МЕГА»:

31 декабря комплекс работает с 10 до 18 часов;

1 января — с 14 до 23 часов;

со 2 по 8 января — с 10 до 23 часов;

ТЦ «Каскад»:

31 декабря — с 10 до 19 часов;

1 января — выходной;

2 января — с 12 до 19 часов;

с 3 по 8 января — с 10 до 21 часа, за исключением 7 января — в этот день ТЦ откроется в 12 часов.

ТК «Триумф»:

31 декабря работает до 18 часов, гипермаркет — как обычно;

1 января — выходной;

со 2 января — по обычному графику.

ТЦ «Фестиваль»:

31 декабря работает с 10 до 20 часов;

1 января — выходной,

2 января — с 12 до 21 часа;

с 3 января — по обычному графику.

ТЦ «Маяк»:

31 декабря работает до 17 часов;

1 января — выходной;

2 января — с 12 до 20 часов;

с 3 января — с 10 до 20 часов.

ТК «Европа»:

31 декабря — с 10 до 18 часов;

1 января — выходной;

2 января — с 14 до 21 часа;

с 3 января — по обычному графику.

ТК «Терминал»:

31 декабря — с 10 до 19 часов;

1 января — выходной;

2 и 7 января — с 10 до 21 часа.

ТЦ «Герцен Плаза»:

31 декабря торговый центр работает до 19 часов;

1 января — с 10 до 21 часа.

торговля