Как работают омские торговые центры в новогодние праздники в 2024 году

ТЦ «Омский»:
31 декабря 2023 года — с 10 до 20 часов;
1 января 2024 года — выходной, работать будет только супермаркет;
остальные дни — как обычно.
ТЦ «Континент»:
31 декабря — магазины работают до 18 часов, киноцентр — до 20 часов;
1 января магазины закрыты, но во второй половине дня будут работать киноцентр, боулинг, роллердром и батуты.
с 3 января ТЦ будет работать по обычному графику.
«МЕГА»:
31 декабря комплекс работает с 10 до 18 часов;
1 января — с 14 до 23 часов;
со 2 по 8 января — с 10 до 23 часов;
ТЦ «Каскад»:
31 декабря — с 10 до 19 часов;
1 января — выходной;
2 января — с 12 до 19 часов;
с 3 по 8 января — с 10 до 21 часа, за исключением 7 января — в этот день ТЦ откроется в 12 часов.
ТК «Триумф»:
31 декабря работает до 18 часов, гипермаркет — как обычно;
1 января — выходной;
со 2 января — по обычному графику.
ТЦ «Фестиваль»:
31 декабря работает с 10 до 20 часов;
1 января — выходной,
2 января — с 12 до 21 часа;
с 3 января — по обычному графику.
ТЦ «Маяк»:
31 декабря работает до 17 часов;
1 января — выходной;
2 января — с 12 до 20 часов;
с 3 января — с 10 до 20 часов.
ТК «Европа»:
31 декабря — с 10 до 18 часов;
1 января — выходной;
2 января — с 14 до 21 часа;
с 3 января — по обычному графику.
ТК «Терминал»:
31 декабря — с 10 до 19 часов;
1 января — выходной;
2 и 7 января — с 10 до 21 часа.
ТЦ «Герцен Плаза»:
31 декабря торговый центр работает до 19 часов;
1 января — с 10 до 21 часа.