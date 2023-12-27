РЖД запустят полностью импортозамещенную «Ласточку» 28 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. РЖД 28 декабря 2023 года запустят первый полностью импортозамещенный аналог электропоезда «Ласточка», имя нового поезда — «Финист», сообщили РИА Новости в компании.
«Двадцать восьмого декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещенный аналог “Ласточки”… Имя для нового поезда — “Финист” — выбрали народным голосованием», — сообщили в РЖД.
Первый «Финист» отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.