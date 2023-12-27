В Подмосковье планируют создать пять новых индустриальных парков и ОЭЗ

«В следующем году мы будем расширять количество точек притяжения для бизнеса. Мы будем создавать новые индустриальные парки. Будет пять новых индустриальных парков, они будут государственными. Также создадим еще одну особую экономическую зону в Серпухове», — сказала Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС.
Она добавила, что благодаря запуску новых индустриальных парков будет создано около 58 тыс. вакансий. Предполагается, что объем инвестиций составит почти 130 млрд рублей. Плановые показатели проекта ОЭЗ — 3 тыс. новых рабочих мест и 8 млрд рублей привлеченных инвестиций.
Как уточняется в презентации к выступлению зампреда, индустриальные парки будут расположены в Жуковском, Дмитрове, Одинцове, а также Ленинском и Раменском округах. Особая экономическая зона будет называться «Большой Серпухов».
По словам Зиновьевой, в индустриальных парках Подмосковья создается вся необходимая инфраструктура для развития инвестпроектов. В пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона добавили, что новые площадки будут сделаны так, чтобы бизнес мог зайти уже в готовые производственные боксы. Также рассматривается возможность строительства колледжей в индустриальных парках Подмосковья.
В Московской области в настоящее время функционируют 69 индустриальных парков, заполняемость которых превышает 86%. Также в Подмосковье действуют пять особых экономических зон и 19 технопарков. Совокупно на всех площадках насчитывается почти 2,3 тыс. резидентов, создано более 94 тыс. рабочих мест.