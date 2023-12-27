В Подмосковье планируют создать пять новых индустриальных парков и ОЭЗ

«В следующем году мы будем расширять количество точек притяжения для бизнеса. Мы будем создавать новые индустриальные парки. Будет пять новых индустриальных парков, они будут государственными. Также создадим еще одну особую экономическую зону в Серпухове», — сказала Зиновьева на пресс-конференции в ТАСС.