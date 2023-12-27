Депутат предлагает обязать платить больше налогов тех, кто владеет несколькими авто

«Год подходит к концу, но признаков улучшения уровня загрязнения воздуха в Ташкенте нет. Вырубка деревьев из-за неправильной застройки и резкое увеличение количества транспортных средств продолжают сказываться на ситуации. Нам будет трудно это исправить, если мы не остановим нерегулируемое строительство или не ограничим движение транспорта в городе. Нравится или нет, но пора перестать смотреть, как наши дети дышат загрязненным воздухом», — поделился Носиржон Аминов.