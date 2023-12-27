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Депутат предлагает обязать платить больше налогов тех, кто владеет несколькими авто

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Экологи и общественные активисты бьют тревогу — качество воздуха делает Ташкент непригодным для жизни. Свои мысли по этому вопросу выразил и депутат экопартии Носиржон Аминов.

Среди мер по улучшению ситуации он предложил по-крупному штрафовать недобросовестных строителей, ограничить въезд в Ташкент на автомобилях, а также заставить платить больше налогов тех, кто владеет несколькими авто, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

«Год подходит к концу, но признаков улучшения уровня загрязнения воздуха в Ташкенте нет. Вырубка деревьев из-за неправильной застройки и резкое увеличение количества транспортных средств продолжают сказываться на ситуации. Нам будет трудно это исправить, если мы не остановим нерегулируемое строительство или не ограничим движение транспорта в городе. Нравится или нет, но пора перестать смотреть, как наши дети дышат загрязненным воздухом», — поделился Носиржон Аминов.

Депутат предложил три решения проблемы:

  • Привлекать к ответственности строителей, не соблюдающих требования санитарных норм, правил и гигиенических нормативов (СанПиН) по организации строительных работ.
  • Пересмотреть работу по регулированию движения автомобилей в столице и хотя бы временно ввести ограничения на въезд в город.
  • Ввести порядок уплаты большего налога на имущество семьям, имеющим более одного автомобиля.

По его мнению, пользоваться личным автомобилем должно стать дорого. При этом общественный транспорт необходимо сделать удобным, а пешеходные дорожки — современными и безопасными.

Напомним, что ранее советник министра экологии Расул Кушербаев обеспокоился тем, что из-за испорченного воздуха люди начнут массово уезжать из Ташкента.

экология
налоги