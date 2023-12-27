Омичам рассказали, кто получит перерасчёт за холод в квартирах

Сейчас компания направила во все УК и ТСЖ запросы о том, как сильно и на какое время падала температура в жилых помещениях. На основании этих данных специалисты посчитают, какую сумму омичи фактически переплатили за услуги. Тем, чьи батареи подключены к ТЭЦ-3 или ТЭЦ-5 (именно на них наблюдались самые серьёзные проблемы), получат перерасчёт в упрощённой форме.