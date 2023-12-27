Омичам рассказали, кто получит перерасчёт за холод в квартирах

Пресс-служба компании «Омск РТС» рассказала, на каком этапе находится работа по перерасчёту за тепло. Напомним, что омичи, температура в квартирах которых в декабре падала ниже нормы, заплатят за «коммуналку» меньше.
Сейчас компания направила во все УК и ТСЖ запросы о том, как сильно и на какое время падала температура в жилых помещениях. На основании этих данных специалисты посчитают, какую сумму омичи фактически переплатили за услуги. Тем, чьи батареи подключены к ТЭЦ-3 или ТЭЦ-5 (именно на них наблюдались самые серьёзные проблемы), получат перерасчёт в упрощённой форме.
Всего сотрудники «Омск РТС» оповестили более 300 компаний, обслуживающих жилые дома. Полученную от них информацию сразу передают специалистам Теплоэнергосбыта, которые и проводят перерасчёт. Самим омичам для его получения никуда обращаться не нужно — новые данные будут отражены в квитанциях за декабрь (для домов без общедомовых приборов учёта тепла) или в первом квартале 2024 года (для домов, оборудованных такими счётчиками).