Средняя зарплата в Новосибирске приблизилась к 60 тысячам рублей

Об этом сообщает Новосибирскстат.
Самые высокие зарплаты отмечены в сфере информации и связи — 111 882 рубля в месяц. Финансисты и страховщики зарабатывают 101 115 рублей. В сфере добычи полезных ископаемых платят 76 149 рублей.
Лидирует в СФО по размеру средней зарплаты Красноярский край — 70 336 рублей. В Иркутской и Кемеровской областях зарабатывают 70 691 рубль и 63 339 рублей соответственно.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что 33% новосибирцев хотят оформить самозапрет на получение любых кредитов.