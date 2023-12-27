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Средняя зарплата в Новосибирске приблизилась к 60 тысячам рублей

В Новосибирске средняя зарплата сейчас составляет 59 668 рублей, в целом по Сибирскому федеральному округу этот показатель равен 62 696 рублей.

Об этом сообщает Новосибирскстат.

Самые высокие зарплаты отмечены в сфере информации и связи — 111 882 рубля в месяц. Финансисты и страховщики зарабатывают 101 115 рублей. В сфере добычи полезных ископаемых платят 76 149 рублей.

Лидирует в СФО по размеру средней зарплаты Красноярский край — 70 336 рублей. В Иркутской и Кемеровской областях зарабатывают 70 691 рубль и 63 339 рублей соответственно.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что 33% новосибирцев хотят оформить самозапрет на получение любых кредитов.