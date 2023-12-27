На заводе в Челябинской области создали арктический автопоезд

Новый арктический автопоезд сможет передвигаться по местности с грунтами, снежной целине, дорогам общего пользования и по водным преградам глубиной до 1,3 метров.
— Арктический автопоезд состоит из седельного тягача с колёсной формулой 6×6 и полуприцепа с активным приводом колес. Особенность полуприцепа заключается в том, что активный привод полуприцепа мощностью 72 кВт подключается при необходимости для преодоления сложных участков местности, повышая тяговые свойства автопоезда, — прокомментировали в пресс-службе завода «Урал». — Питается он от собственной дизель-генераторной установки мощностью 100 кВт, размещенной в заднем (технологическом) модуле полуприцепа.
Такая мощная энергоустановка сможет послужить даже в качестве мини-электростанции для питания небольшого электрооборудования. На тягаче также установлена электрическая лебёдка с тяговым усилием до восьми тонн, которая может «самовытянуть» машину без посторонних усилий. А топливные баки обеспечивают запас передвижения не менее чем на 500 километров.
Это, конечно, не трансформер, но оригинальное оперение тягача и полуприцепа позволяет при необходимости за счёт смещения или демонтажа элементов и замены колес и шин двигаться по общественным дорогам, не превышая нормативных габаритов по ширине и высоте..
Обязательный комплекс испытаний арктический автопоезд уже прошёл, теперь специалисты планируют провести дополнительные испытания, подготовить сертификаты и в 2024 году начать серийный выпуск.
В июне завод «Урал» представил арктический автобус, который способен работать в 50-градусные морозы и в труднодоступных районах Крайнего Севера. Отличительная черт усовершенствованной модели — каркасно-металлический однообъёмный кузов, установленный на раму шасси на виброопорах. В нём с комфортом могут разместиться до 22 пассажиров.