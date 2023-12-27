На заводе в Челябинской области создали арктический автопоезд

Такая мощная энергоустановка сможет послужить даже в качестве мини-электростанции для питания небольшого электрооборудования. На тягаче также установлена электрическая лебёдка с тяговым усилием до восьми тонн, которая может «самовытянуть» машину без посторонних усилий. А топливные баки обеспечивают запас передвижения не менее чем на 500 километров.