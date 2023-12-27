В Беларуси расширили перечень профессий для иностранцев с 2024

Сообщается, что постановление Минтруда № 52 от 19 декабря 2023 года вступит в силу с 1 января 2024 года. Так, на 2024 год был определен перечень профессий, а также должностей служащих, на которые могут привлекаться иностранцы или же лица без гражданства в упрощенном порядке. Речь идет про уведомительный принцип органов внутренних дел.