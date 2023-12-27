Четыре дома и детский сад могут появиться в районе промзоны на Бору. Об этом сообщается на сайте Министерства градостроительной деятельности Нижегородской области.
Так, дома планируется возвести на улице Луначарского, 128. Данная территория является промзоной, окруженной железной дорогой.
Здания будут высотой от 9 до 17 этажей. На первых этажах предусмотрены места для общественных помещений. Кроме того, рядом будут построены детский сад на 35 мест и магазины.
Комиссия порекомендовала застройщику подготовить мастер-план для строительства жилья в рамках механизма комплексного развития территорий.