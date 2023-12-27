Nordgaz Furnizare оспорит в суде решение НАРЭ о приостановке лицензии

Ранее Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) приостановил лицензию по поставке природного газа для компании Nordgaz Furnizare S.R.L. сроком на 3 месяца.
Напомним, эта компания обязалась поставлять бытовым потребителям на юге страны газ по цене 10 леев за куб, то есть на 8 леев дешевле тарифа, по которому получает газ большинство жителей Молдовы.
В компании настаивают, что решение НАРЭ, принятое на основании информационной справки компании Vestmoldtransgaz, одобрено с большими нарушениями и процессуальными ошибками.
«Своими действиями НАРЭ серьезно нарушило права поставщика, не предоставив возможности ознакомиться с документом, а также устранить нарушение, если таковое имелось», — говорится в заявлении поставщика.
Кроме того, в Nordgaz Furnizare считают, что НАРЭ грубо превысило свои полномочия, поскольку, согласно статье 16 Закона о природном газе, лицензию можно приостановить только решением суда по запросу агентства.
Поставщик уточнил, что газ для потребителей Nordgaz Furnizare поставляли через ГТС Украины до границы с Республикой Молдова, но не был принят в молдавскую ГТС из-за нехватки мощностей, что привело к формированию дисбаланса в системе.
Все это, подчеркнули в Nordgaz Furnizare, дает право и возможность компании оспорить решение НАРЭ в национальных и международных судах.