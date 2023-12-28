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Запущен прямой авиарейс из Красноярска в Новокузнецк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне «Россия» совершила первый рейс полетной программы из Красноярска в Новокузнецк.
Источник: НИА Красноярск

Как отмечает пресс-служба авиакомпании, рейсы из Сибирского авиатранспортного узла в аэропорт Новокузнецка, ближайший к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, будут пользоваться особой популярностью в зимнем сезоне не только у пассажиров из Красноярского края, но и у жителей центральной части России.

Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

«Россия» на воздушной линии Красноярск — Новокузнецк эксплуатирует Суперджет-100 в моноклассе с возможностью выбора тарифов Эконом и Комфорт.