Запущен прямой авиарейс из Красноярска в Новокузнецк

Как отмечает пресс-служба авиакомпании, рейсы из Сибирского авиатранспортного узла в аэропорт Новокузнецка, ближайший к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, будут пользоваться особой популярностью в зимнем сезоне не только у пассажиров из Красноярского края, но и у жителей центральной части России.