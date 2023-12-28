Запущен прямой авиарейс из Красноярска в Новокузнецк

Как отмечает пресс-служба авиакомпании, рейсы из Сибирского авиатранспортного узла в аэропорт Новокузнецка, ближайший к популярному горнолыжному курорту Шерегеш, будут пользоваться особой популярностью в зимнем сезоне не только у пассажиров из Красноярского края, но и у жителей центральной части России.
Согласно расписанию, рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.
«Россия» на воздушной линии Красноярск — Новокузнецк эксплуатирует Суперджет-100 в моноклассе с возможностью выбора тарифов Эконом и Комфорт.