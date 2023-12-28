Не дороже трех тысяч рублей: внутрикраевая авиация Приморья назвала цены и направления в 2024 году

Во время новогодних праздников хочется побыть с семьей, воссоединиться с любимыми и отдохнуть. Порой для осуществления желания людям приходится приобретать билеты на самолет. «Комсомольская правда — Владивосток» рассказывает, во сколько обойдутся внутренние перелеты по Приморью, действуют ли субсидии и кто может ими воспользоваться.
Внутрикраевые маршруты Приморья в 2024 году: рейсы и цены
Субсидированные билеты на внутренние перелеты по краю начнут продавать с января по март 2024 года. Фиксированная цена доступна всем жителям Приморского края, имеющим прописку в регионе. Всего есть несколько маршрутов в отдаленные населенные пункты:
Владивосток — Кавалерово — четверг, суббота, стоимость авиабилета составляет 2431 рублей;
Владивосток — Дальнегорск — понедельник, пятница — 2938 рублей;
Владивосток — Преображение — понедельник, пятница — 2001 рублей;
Владивосток — Пластун — четверг, суббота — 2951 рулей;
Владивосток — Терней — вторник, воскресенье — 3394 рублей;
Терней — Амгу — вторник — 1045 рублей;
Терней — Единка — воскресенье — 2356 рублей;
Дальнегорск — Светлая — пятница — 2990 рублей.
Стоимость билетов указывается в один конец. За полет «туда-обратно» человеку придется заплатить в два раза больше. Маршруты выполняет авиакомпания «Аврора» на воздушных суднах DHC-6 при поддержке регионального Минтранса. В пресс-службе ведомства корреспонденту «КП» сообщили, что в 2024 году помимо субсидированных билетов также продолжат действовать льготные и летняя программы, для которых неважны даты продажи.
Как купить билеты на внутрикраевые маршруты по Приморью
Приобрести билеты можно на официальных сайтах самой организации, а также аэропорта Владивостока.
Ранее «КП» писала о дешевых билетах для всех дальневосточников, в частности, буквально за 10 тысяч людей можно полететь в Москву, Санкт-Петербург и другие города.