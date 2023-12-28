Не дороже трех тысяч рублей: внутрикраевая авиация Приморья назвала цены и направления в 2024 году

Стоимость билетов указывается в один конец. За полет «туда-обратно» человеку придется заплатить в два раза больше. Маршруты выполняет авиакомпания «Аврора» на воздушных суднах DHC-6 при поддержке регионального Минтранса. В пресс-службе ведомства корреспонденту «КП» сообщили, что в 2024 году помимо субсидированных билетов также продолжат действовать льготные и летняя программы, для которых неважны даты продажи.