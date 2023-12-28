Торговые центры в Иркутске начнут работать со 2 января

Ранее КП-Иркутск писала о работе торговых центров в праздничные дни. Например, 31 декабря большинство точек закроются раньше обычного. Например, ТРК «Модный квартал» в последний день в году будет работать до 21:00. А точнее, в это время закончат принимать посетителей кинотеатр, фудкорт и рестораны, а вот магазины закроются в 20:00.
ТРЦ «Карамель» 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а супермаркет, расположенный на первом этаже — с 09:00 до 22:00. «Сильвермолл» в канун Нового года тоже закроется в восемь вечера. В это же время уйдут домой продавцы ТЦ «БУМ», кроме работников гипермаркета, который продолжит принимать покупателей до 22:00. ТРЦ «ЯркоМолл» будет открыт с 10:00 до 21:00, а гипермаркет на первом этаже — с 08:00 до 21:00.
«Европарк» в Ленинском районе Иркутска закроет свои двери в 18:00, а ТРК «Юбилейный» — в 20:00. Это не касается супермаркета, который будет открыт до 22:00.
— 1 января в «Карамели» могут работать не все бутики. Режим в каждом магазине устанавливает арендатор, — говорят в ТРЦ.
«Европарк», ТРК «Юбилейный» и ТЦ «БУМ» будут отдыхать 1 января. Однако, в последних двух продолжат работать супермаркеты.
А вот 2 января многие ТЦ примут посетителей в привычном режиме. Но не все откроются с самого утра. Например, в 12:00 начнут работу «Европарк» и «БУМ».