Торговые центры в Иркутске начнут работать со 2 января

ТРЦ «Карамель» 31 декабря будет работать с 10:00 до 20:00, а супермаркет, расположенный на первом этаже — с 09:00 до 22:00. «Сильвермолл» в канун Нового года тоже закроется в восемь вечера. В это же время уйдут домой продавцы ТЦ «БУМ», кроме работников гипермаркета, который продолжит принимать покупателей до 22:00. ТРЦ «ЯркоМолл» будет открыт с 10:00 до 21:00, а гипермаркет на первом этаже — с 08:00 до 21:00.