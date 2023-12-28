РЭС: должникам отключат электричество в праздничные дни

С 30 декабря по 2 января потребителей с задолженностью будут отключать в автоматическом режиме. Ташкентский городской филиал РЭС рассказал, как не остаться на Новый год без света.
При отсутствии денег на счету потребителей электроэнергии отключение света происходит в авторежиме — автоматизированная система учета электроэнергии (АСКУЭ) отключает подачу электричества в дома должников.
«Чтобы не столкнуться с отсутствием света в дни новогодних праздников рекомендуем заблаговременно оплатить счета за потребление электроэнергии», — говорится в сообщении РЭС.
Сделать это можно удаленно через платежные системы U-Pay, Click, Payme, Paynet или мобильные приложения банков.