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Три способа избежать финансового стресса в конце года

В канун Нового года планы на ближайшие 12 месяцев усиливают наши волнения по поводу финансов. На «подвешенное состояние» в конце декабря влияет все — от нестабильности мировой экономики до трат на подарки. В связи этим финансовые консультанты Bloomberg дали три совета﻿, как справиться с подобным стрессом.
Белорусский рубль
Источник: AP 2023

Совет первый. Не думайте о прошлых неудачах. Лучше попытайтесь извлечь из них уроки. Также полезно выделить для себя положительный опыт, который получен за этот год.

Совет второй. Не откладывайте действия в сторону осуществления планов на следующий год. Прямо сейчас отличное время для попытки улучшить свое финансовое положение.

Совет третий. Ставить большие цели — это хорошо, но в первую очередь постарайтесь реализовать более обыденные вещи. Это поможет получить быстрый и практичный эффект. Полезно также разбивать большие цели на более мелкие.