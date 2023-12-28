Три способа избежать финансового стресса в конце года

В канун Нового года планы на ближайшие 12 месяцев усиливают наши волнения по поводу финансов. На «подвешенное состояние» в конце декабря влияет все — от нестабильности мировой экономики до трат на подарки. В связи этим финансовые консультанты Bloomberg дали три совета﻿, как справиться с подобным стрессом.