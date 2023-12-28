Три способа избежать финансового стресса в конце года

Совет первый. Не думайте о прошлых неудачах. Лучше попытайтесь извлечь из них уроки. Также полезно выделить для себя положительный опыт, который получен за этот год.
Совет второй. Не откладывайте действия в сторону осуществления планов на следующий год. Прямо сейчас отличное время для попытки улучшить свое финансовое положение.
Совет третий. Ставить большие цели — это хорошо, но в первую очередь постарайтесь реализовать более обыденные вещи. Это поможет получить быстрый и практичный эффект. Полезно также разбивать большие цели на более мелкие.