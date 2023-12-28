В Пермском крае за неделю подскочили цены на бензин

«Средние потребительские цены на бензин автомобильный в Пермском крае на 25 декабря составляют 55,42 рублей. На 18 декабря цена была 55,06 рублей», — следует из статистики ведомства.
Уточняется, что больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена выросла на 0,65 рублей. На пермских заправках его продают за 68,99 рублей за литр. Дизельное топливо тоже продолжило расти в цене. За неделю оно подорожало на 1,29 рубль. Приобрести его можно 65,44 рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за роста цен на бензин пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Компании грозит административный штраф.