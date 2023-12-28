В Пермском крае за неделю подскочили цены на бензин

Уточняется, что больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше. Средняя цена выросла на 0,65 рублей. На пермских заправках его продают за 68,99 рублей за литр. Дизельное топливо тоже продолжило расти в цене. За неделю оно подорожало на 1,29 рубль. Приобрести его можно 65,44 рублей.