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Европейский банк предоставит Молдове средства на строительство ЛЭП

Молдова получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития для строительства ЛЭП, соединяющей республику с энергосистемой Румынии.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в среду дала положительное заключение началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитном соглашении для реализации второго этапа проекта по объединению электрических сетей между Молдовой и Румынией.

Согласно проекту, ЕБРР окажет финансовую поддержку для строительства, оборудования и ввода в эксплуатацию воздушной линии электропередачи на 400кВ, которая соединит молдавские Бельцы с румынской Сучавой.

Европейский банк предоставит кредит в размере 30,8 миллиона евро, что составляет 40% от общей стоимости проекта. Остальную часть финансирования предоставят Европейский инвестиционный банк и Европейский союз.

Таким образом, ЕБРР обеспечит финансирование нескольких составляющих проекта:

  • строительство линии электропередачи 400 кВ Бельцы — Сучава;
  • строительство станции 400кВ в Бельцах;
  • ремонт внутренних сетей электропередачи в Молдове;
  • консультационная поддержка при реализации проекта и сопутствующие надзорные и проектные работы.

энергетика
ЕС