Европейский банк предоставит Молдове средства на строительство ЛЭП

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в среду дала положительное заключение началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитном соглашении для реализации второго этапа проекта по объединению электрических сетей между Молдовой и Румынией.
Согласно проекту, ЕБРР окажет финансовую поддержку для строительства, оборудования и ввода в эксплуатацию воздушной линии электропередачи на 400кВ, которая соединит молдавские Бельцы с румынской Сучавой.
Европейский банк предоставит кредит в размере 30,8 миллиона евро, что составляет 40% от общей стоимости проекта. Остальную часть финансирования предоставят Европейский инвестиционный банк и Европейский союз.
Таким образом, ЕБРР обеспечит финансирование нескольких составляющих проекта:
- строительство линии электропередачи 400 кВ Бельцы — Сучава;
- строительство станции 400кВ в Бельцах;
- ремонт внутренних сетей электропередачи в Молдове;
- консультационная поддержка при реализации проекта и сопутствующие надзорные и проектные работы.