Европейский банк предоставит Молдове средства на строительство ЛЭП

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции на заседании в среду дала положительное заключение началу переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитном соглашении для реализации второго этапа проекта по объединению электрических сетей между Молдовой и Румынией.