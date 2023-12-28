Омский министр спорта Иван Колесник рассказал о судьбе СКК им. Блинова

Сегодня, 28 декабря, состоялась пресс-конференция министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Ивана Колесника. Министр рассказал о судьбе СКК им. Блинова, который частично признан аварийным и уже несколько лет не используется по прямому назначению.