Новый угольный разрез «Богатырь» откроют в Новосибирской области

В Новосибирской области компания «Коулстар» заявила о том, что хочет наладить добычу в регионе самого древнего из видов углей — антрацита. Новый разрез собираются назвать «Богатырь».
Уточним, что ООО «Коулстар» основано в 2017 году и принадлежит (около 75%) бывшему вице-президенту «Роснефти» и владельцу АО «Нефтегазхолдинг» Эдуарду Худайнатову.
По словам специалистов, новый разрез может ежегодно приносить 12,1 миллиардов рублей в федеральный бюджет, 8,1 миллиардов в областной, и в местный — 47,7 миллионов рублей.