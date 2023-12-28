Первую партию риса завезли из Китая в Хабаровск

В Хабаровский край поступила первая партия риса из Китая. Крупу завезли через открывшийся недавно пункт пропуска «Покровка-Жаохэ».
Прежде чем рис поступит на полки магазинов и попадет в руки покупателей, его проверят на качество и безопасность. Исследования пройдут в лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».
В каждой фуре, которая заезжает на территорию склада, риса больше 20 тонн — это больше 870 мешков. Его вырастили и обработали в провинции Хэйлунцзян, что соседствует с Хабаровским краем.
Во время проверки в упаковке с крупой делают небольшое отверстие и берут крупу на пробу. Их выбирают рандомно, так как нужно получить средний показатель. Масса риса — один килограмм. Это, как правило, порядка пяти мешков.
До Нового года с открытия перехода, 21 декабря, планируется завезти тысячу тонн риса.