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Нижегородское приложение «Про родинки» начнут использовать врачи по всей России

Сервис нижегородских разработчиков зарегистрировали как медицинское изделие.

Приложение нижегородских разработчиков «Про родинки» зарегистрировали как медицинское изделие. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в соцсетях.

Это означает, что теперь приложением в рабочих целях смогут пользоваться и врачи. Как пояснил Карякин, клинические испытания, которые провели в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве, показали высокую точность приложения, не уступающую доктору.

После новогодних праздников приложение начнут внедрять в разных регионах России, чтобы им могли пользоваться врачи первичного звена.

«Таким образом, узнать о возможном заболевании люди смогут на ранней стадии, когда и прогноз лечения значительно более оптимистичный, и затраты здравоохранения не так высоки. Пришел на медосмотр, на диспансеризацию, или обратился к участковому терапевту по поводу ОРВИ, а заодно узнал не опасна ли родинка», — пояснил ректор ПИМУ.

Напомним, «Про родинки» — это мобильное приложение, разработанное учеными ПИМУ, которое позволяет распознать опасные новообразования и получить рекомендации по диагностике у специалиста. Программа работает на базе ИИ. Также через нее можно записаться на консультацию в ведущие российские клиники, специализирующиеся в области дерматологии.

Приложением уже воспользовались более 600 тысяч человек. 6 тысяч из них смогли диагностировать рак кожи, а почти 10 тысяч пользователей вовремя удалили меланомы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 22 тысячи злокачественных опухолей выявили россияне через приложение нижегородцев «Про родинки».

медицина