Нижегородское приложение «Про родинки» начнут использовать врачи по всей России

Приложение нижегородских разработчиков «Про родинки» зарегистрировали как медицинское изделие. Об этом сообщил ректор ПИМУ Николай Карякин в соцсетях.
Это означает, что теперь приложением в рабочих целях смогут пользоваться и врачи. Как пояснил Карякин, клинические испытания, которые провели в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве, показали высокую точность приложения, не уступающую доктору.
После новогодних праздников приложение начнут внедрять в разных регионах России, чтобы им могли пользоваться врачи первичного звена.
«Таким образом, узнать о возможном заболевании люди смогут на ранней стадии, когда и прогноз лечения значительно более оптимистичный, и затраты здравоохранения не так высоки. Пришел на медосмотр, на диспансеризацию, или обратился к участковому терапевту по поводу ОРВИ, а заодно узнал не опасна ли родинка», — пояснил ректор ПИМУ.
Напомним, «Про родинки» — это мобильное приложение, разработанное учеными ПИМУ, которое позволяет распознать опасные новообразования и получить рекомендации по диагностике у специалиста. Программа работает на базе ИИ. Также через нее можно записаться на консультацию в ведущие российские клиники, специализирующиеся в области дерматологии.
Приложением уже воспользовались более 600 тысяч человек. 6 тысяч из них смогли диагностировать рак кожи, а почти 10 тысяч пользователей вовремя удалили меланомы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 22 тысячи злокачественных опухолей выявили россияне через приложение нижегородцев «Про родинки».