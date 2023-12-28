Нижегородское приложение «Про родинки» начнут использовать врачи по всей России

«Таким образом, узнать о возможном заболевании люди смогут на ранней стадии, когда и прогноз лечения значительно более оптимистичный, и затраты здравоохранения не так высоки. Пришел на медосмотр, на диспансеризацию, или обратился к участковому терапевту по поводу ОРВИ, а заодно узнал не опасна ли родинка», — пояснил ректор ПИМУ.