Площадь территории составляет 329,2 га. Начальная цена контракта установлена в размере 33 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 февраля 2024 года. Работы профинансирует городской бюджет. Их необходимо выполнить до декабря 2024 года.
Согласно технической документации, в проекте необходимо проанализировать план организации рельефа, определить параметры жилищного строительства, предусмотреть школу с детским садом, поликлиники и диагностические центры, а также возможность размещения снегоплавильного пункта. Исполнитель должен опередить объемы сноса строений, зеленых насаждений, представить предложения по размещению зарядных станций и стояночных мест для электромобилей, разработать благоустройство квартала и территории общего пользования.
Мэрия Уфы готовит под застройку юго-западный склон города
Администрация Уфы готовит под освоение юго-западный склон города. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы ищет подрядчика для разработки проекта планировки территории, ограниченной железной дорогой, Затонским мостом через реку Белую, улицами Цюрупы, Кировоградской, Маркса, бульваром Ибрагимова, улицами Запотоцкого, Домашникова, Проломной, Токарной, Султанова, Пушкина, Гафури и Пятигорской, сообщается на сайте госзакупок.
Площадь территории составляет 329,2 га. Начальная цена контракта установлена в размере 33 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 февраля 2024 года. Работы профинансирует городской бюджет. Их необходимо выполнить до декабря 2024 года.