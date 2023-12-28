Мэрия Уфы готовит под застройку юго-западный склон города

Площадь территории составляет 329,2 га. Начальная цена контракта установлена в размере 33 млн руб. Итоги аукциона подведут 28 февраля 2024 года. Работы профинансирует городской бюджет. Их необходимо выполнить до декабря 2024 года.



Согласно технической документации, в проекте необходимо проанализировать план организации рельефа, определить параметры жилищного строительства, предусмотреть школу с детским садом, поликлиники и диагностические центры, а также возможность размещения снегоплавильного пункта. Исполнитель должен опередить объемы сноса строений, зеленых насаждений, представить предложения по размещению зарядных станций и стояночных мест для электромобилей, разработать благоустройство квартала и территории общего пользования.