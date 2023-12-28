Ни света, ни воды: накануне Нового года коммунальщики преподнесли жителям Кишинева «подарочек» — список улиц, где отключат все

«Premier Energy Distribution» сообщает о плановых отключениях на 28 декабря.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Сектор Ботаника:
- ул. Х. Ботева, 19/1, 19/9, 19/10, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, Теилор, 8 — с 09:00 до 13:00.
Сектор Центр:
- бул. Д. Кантемира, 9, Измаил, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 94, 94/1, 96 — с 14:00 до 17:00.
- ул. Г. Кодряну, 77, 78, Драгомирна, 28−30, Скитулуй, 1/9, 10A, 19 — с 09:30 до 17:00.
Сектор Чеканы:
- ул. М. Маноле, 3 — с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
Сотни жителей Кишинева также останутся без воды в кране.
Публикуем список адресов.
Так, с 09.00 до 16.00 воды не будет по следующим адресам:
- Л. Качиньского, 6/3; 10/1; 10/2; 10/3; 10/4;
- Хынчештское шоссе, 34/1; 34/2; 38B;
- Академическая, 9/1;
- Пьетрарилор, 4; 4/1.
Отключения воды с 09.30 до 15.00 запланированы и по целому ряду улиц в Гидигиче.
Потребителей просят обеспечить запасы на этот промежуток времени.