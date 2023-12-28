«Сибиряк» хочет побороться за земли бывшего Комбайнового завода в Красноярске

25 декабря красноярская строительная компания «Сибиряк» и банк «Дом РФ» подали апелляционную жалобу на решение об изъятии земель бывшего Комбайнового завода. Такая информация появилась на сайте краевого Арбитражного суда.
В ноябре этого года суд удовлетворил требования прокуратуры о возврате в собственность государства земельного участка строительной компании «Сибиряк». Напомним, что у ведомства претензии не к самому застройщику. Причина в том, что земли были переданы с нарушениями.
История такая: участки общей площадью 658 057 квадратных метров (именно столько было передано в собственность ООО «Новоостровский» и ООО «Специализированный застройщик Жилой комплекс “Новоостровский”) изначально принадлежали государству, а не муниципалитету. Поэтому город не имел юридических полномочий продавать федеральную землю. Нарушения были допущены как раз в процессе приватизации земель заводом.
Отметим, что изъять потребовали только те земли, где еще не начато строительство.
Сейчас «Сибиряк» пытается оспорить это решение. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству будет решен Третьим арбитражным апелляционным судом в течение пяти рабочих дней.