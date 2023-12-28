Главгосэкспертиза согласовала проект моста через Каму

Заключение на проектную документацию было выдано 27 декабря КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Разработкой документации занимались новосибирское «Стройизыскания» и общества из Санкт-Петербурга «Инфратерра», «Югдорпроект» и «Гео-Проект».



Согласно обновленной адресной инвестиционной программе, на строительство моста из регионального бюджета ежегодно планируется выделять по 1 млрд руб. Объект будет четырехполосным, с велодорожками и тротуарами. Длина сооружения составит 899 м, площадь — 23,5 тыс. кв. м. Начать строительство планируется в 2024 году, а ввести мост в эксплуатацию — в 2027-м. Для возведения объекта краевые власти изымут 17 земельных участков и расположенную на них недвижимость.