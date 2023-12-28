«Росатом» поможет Беларуси роботизировать производства

Кроме роботизации, документ предусматривает взаимодействие еще по целому ряду направлений. В частности, это ядерная медицина, цифровизация, модернизация предприятий, утилизация отходов и другое. На базе договоренностей с «Росатомом», как ожидается, будут начаты новые проекты в рамках Союзного государства. Планируется в том числе совместная работа по таргетным фармпрепаратам.