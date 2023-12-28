«Росатом» поможет Беларуси роботизировать производства

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Одним из направлений сотрудничества Беларуси с российской госкорпорацией «Росатом» будет роботизация ряда производств, сообщила журналистам зампредседателя Госкомитета по науке и технологиям (ГКНТ) Беларуси Татьяна Столярова, передает корреспондент Sputnik Беларусь.
Столярова пояснила, что стороны намерены в начале 2024 года подписать меморандум об углублении сотрудничества.
«Он (проект меморандума — Sputnik) уже получил одобрение правительств Республики Беларусь и Российской Федерации».
Кроме роботизации, документ предусматривает взаимодействие еще по целому ряду направлений. В частности, это ядерная медицина, цифровизация, модернизация предприятий, утилизация отходов и другое. На базе договоренностей с «Росатомом», как ожидается, будут начаты новые проекты в рамках Союзного государства. Планируется в том числе совместная работа по таргетным фармпрепаратам.
Еще одно направление — цифровое региональное развитие. Предусматривается создание систем «умного региона» и «умного города». Это новые технологии управления городским транспортом, имуществом и так далее.
Другой проект — производство детекторов ионизирующего излучения. По этому направлению с «Росатомом» тесно сотрудничает МЧС Беларуси.
Разработана и дорожная карта по совместному созданию в республике центра аддитивных технологий.