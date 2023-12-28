Минские школьники начали получать льготные проездные на общественный транспорт

Как пояснил заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, в городе в 2023 и 2024 годах проводится эксперимент по оплате транспортной работы при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Механизм определен постановлением Совета Министров от 11 января 2023 года № 22. Проект реализуется госпредприятием «Минсктранс» и Мингорисполкомом. Он направлен на то, чтобы обеспечить учет и контроль перевозок, в том числе пассажиров льготных категорий.
«В настоящее время в столице начали выдавать льготные проездные. Поскольку в Минске большое количество учреждений образования, эта работа проводится поэтапно. Бесконтактные пластиковые смарт-карты, аналогичные проездному билету, должны получить все учащиеся школ и гимназий города, а также учащиеся колледжей, имеющие право на бесплатный проезд».
Первыми к проекту с 1 сентября текущего года подключились гимназии № 4, № 30, № 32, СШ № 56, № 59, № 226, а также колледжи предпринимательства, бизнеса и права. Комитет по образованию разместил на своем сайте памятку для родителей по использованию льготных проездных. Также здесь можно ознакомиться с постановлением Совета Министров № 22.
Эксперимент нацелен на совершенствование порядка возмещения из бюджета расходов за транспортное обслуживание. Планируется проанализировать мобильность пассажиров, оптимизировать отдельные маршруты и улучшить транспортное обслуживание жителей и гостей столицы.
Проездной документ «льготный» предназначен для подтверждения факта поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене Минска. Пользователь, который имеет право бесплатного проезда, для подтверждения поездки должен при входе в транспортное средство приложить документ к валидатору.
При проверке оплаты необходимо предъявить кроме проездного документ, подтверждающий право на льготный проезд. Проездным может пользоваться только тот человек, которому он выдан. В случае утери или выхода из строя по вине пользователя его замена осуществляется на платной основе.
Как сообщалось ранее, льготные проездные кроме учащихся получат и другие категории граждан, имеющие право на бесплатный проезд.