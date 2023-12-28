Минские школьники начали получать льготные проездные на общественный транспорт

Как пояснил заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Глеб Лавринович, в городе в 2023 и 2024 годах проводится эксперимент по оплате транспортной работы при выполнении городских автомобильных перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Механизм определен постановлением Совета Министров от 11 января 2023 года № 22. Проект реализуется госпредприятием «Минсктранс» и Мингорисполкомом. Он направлен на то, чтобы обеспечить учет и контроль перевозок, в том числе пассажиров льготных категорий.