Стоимость яиц на Кубани составляет в среднем 149 рублей за десяток

Самые дорогие яйца в Краснодаре — десяток стоит 152,6 ₽, следом с небольшой разницей Армавир — 152,43 ₽ Далее идут Сочи (150,66 ₽), Туапсе (146,86), Ейск (144,69).



В начале декабря стало известно, что стоимость яиц на Кубани за год выросла в полтора раза. На тот момент средняя стоимость десятка яиц составляла 122,7 ₽



Вячеслав Рыжков.