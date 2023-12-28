Самые дорогие яйца в Краснодаре — десяток стоит 152,6 ₽, следом с небольшой разницей Армавир — 152,43 ₽ Далее идут Сочи (150,66 ₽), Туапсе (146,86), Ейск (144,69).
В начале декабря стало известно, что стоимость яиц на Кубани за год выросла в полтора раза. На тот момент средняя стоимость десятка яиц составляла 122,7 ₽
Вячеслав Рыжков.
Стоимость яиц на Кубани составляет в среднем 149 рублей за десяток
В среднем по Краснодарскому краю стоимость десятка яиц составляет 148,91 ₽ Самые дешевые яйца в Новороссийске — 138,82 ₽, следует из данных Краснодарстата.
Самые дорогие яйца в Краснодаре — десяток стоит 152,6 ₽, следом с небольшой разницей Армавир — 152,43 ₽ Далее идут Сочи (150,66 ₽), Туапсе (146,86), Ейск (144,69).