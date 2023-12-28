Проект нового онкоцентра на 550 мест в Перми прошел Главгосэкспертизу

Современный центр построят в Камской долине на ул. Маршала Жукова. Это будет комплекс зданий высотой в семь этажей и общей площадью 69 тыс. кв. метров. В холдинге «МедИнвестГрупп» отмечают, что в основе проекта заложили лучшие технологические решения и медицинские практики с соблюдением международных стандартов. Здесь будет все для эффективной диагностики, лечения и реабилитации пациентов со всего Пермского края.