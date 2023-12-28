Проект нового онкоцентра на 550 мест в Перми прошел Главгосэкспертизу

Главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект строительства онкологического центра в Перми. Проектная документация и результаты инженерных изысканий утвердили 27 декабря. Соответствующая запись появилась в Едином госреестра заключений экспертизы.
Концессионное соглашение по созданию и эксплуатации в Перми онкологического центра между правительством Пермского Края и холдингом «МедИнвестГрупп» подписали 22 июня 2022 года. Концессия составит 35 лет. Затраты на строительство онкоцентра составят 17,7 млрд руб.
Современный центр построят в Камской долине на ул. Маршала Жукова. Это будет комплекс зданий высотой в семь этажей и общей площадью 69 тыс. кв. метров. В холдинге «МедИнвестГрупп» отмечают, что в основе проекта заложили лучшие технологические решения и медицинские практики с соблюдением международных стандартов. Здесь будет все для эффективной диагностики, лечения и реабилитации пациентов со всего Пермского края.
Новый онкоцентр в Перми включит 14 операционных. В нем разместят 550 коек круглосуточного стационара и 160 — дневного стационара.
Пациенты нового онкоцентра в Перми смогут получить профессиональную консультацию специалистов, пройти диагностику и лечение заболеваний, а затем реабилитацию под наблюдением врачей.
На возведение объекта и последующее лицензирование потребуется около 42 месяцев. После этого концессионер обязуется передать новый онкоцентр региону, сообщает «Бизнес-класс». Окончание строительства нового онкоцентра в Перми планируется завершить летом 2026 года.