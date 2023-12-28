В Перми ввели в эксплуатацию долгострой на улице Юнг Прикамья, 14

В Перми стало одним долгостроем меньше. В Кировском районе города ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Современник» на ул. Юнг Прикамья, 14.
Федеральный Фонд развития территорий в 2021 году принял решение о завершении строительства 18-этажного дома. В ноябре прошлого года компания «Акрополь-М» из Перми приступила к финальным строительным работам.
Общая площадь дома составляет около 14 тыс. кв. метров. В скором времени ключи от 196 квартир получат 208 обманутых дольщиков. В краевом Минстрое пояснили, что точную дату получения ключей владельцам квартир сообщат дополнительно.
Ранее в Кировском районе Перми сдали в эксплуатацию еще один проблемный дом на ул. Кировоградской, 70. В нем получили квартиры 138 жителей города, пострадавших от недобросовестного застройщика.
Сейчас в Едином реестре проблемных объектов Пермского края находится 21 дом.