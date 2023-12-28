Новейший электропоезд «Финист» принял первых пассажиров в Екатеринбурге

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга в этот четверг, 28 декабря, дали старт движению электропоезда ЭС104 «Финист». Это аналог «Ласточки», которая уже ездит по российским железным дорогам. Разница в том, что сделан новый состав полностью из отечественных компонентов. Его произвели на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
Пока новый электропоезд будет курсировать по маршруту «Екатеринбург — Каменск-Уральский». На это направление поставили четыре машины серии ЭС104. Кстати, имя «Финист» выбрали сами пассажиры во время голосования, которое проходило в начале декабря. Среди других вариантов-финалистов были «Уралочка» и «Байкал». В РЖД Финиста сравнивают с Фениксом — сказочной птицей, которая умеет обновляться и возрождаться.
— Такой образ в точности повторяет судьбу «Ласточки», которая прошла перерождение из полностью зарубежного электропоезда в полностью отечественный, — объясняют в РЖД.
САЛОН, КАК В САМОЛЕТЕ.
Отправление нового состава было назначено на 13.47 по местному времени. Ожидал пассажиров он на первой платформе. Отправляли поезд в торжественной обстановке — с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Тот, кто хоть раз ездил на «Ласточке» сразу разберется, что тут и как. На входе в вагон есть выдвижные ступеньки. Двери раздвигаются при нажатии на сенсорную панель. Внутри, как в салоне самолета. В одном ряду пять сидений. Три с одной стороны, три с другой. Между ними переход. Под сидениями спрятана USB-розетка для зарядки телефона.
Всего в поезде 416 сидячих мест. Вагонов в одном составе пять. Причем один из них на входах оборудован подъемными платформами для инвалидных кресел. Здесь же находится самый просторный санузел — для людей с ограниченными возможностями. Две другие уборные поменьше. Оборудованы кнопкой «SOS», которая зажигает табличку на внешней стороне туалета, и пеленальным столиком, чтобы удобно было ехать с детьми. В салоне тепло — работает система микроклимата.
— Это поезд с улучшенными характеристиками в части улучшения качества обслуживания пассажиров, — рассказал начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев. — Маршрутная сеть на нашей дороге каждый год расширяется. В этом году мы уже достигли сети в 244 поезда. Более 40% этих поездов уже обслуживаются обновленным подвижным составом. Соответственно эта работа будет продолжена и в следующем году.
ЕЩЕ 12 ПОЕЗДОВ ВЫЙДУТ НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ.
В четверг, 28 декабря, на маршрут запланировали выпустить четыре новых поезда «Финист» — все до Каменска-Уральского. В течение января на железные дороги региона выйдет еще 12 машин.
— Оставшиеся 12 машин планируем получить от производителя в этом году. Сейчас заканчиваются все формальности по регистрации этих машин, — объяснил Павел Бурцев. — 3 января будет запущен новый поезд «Екатеринбург — Верхотурье». Пока он будет работать в режиме выходного дня. Но по мере того, как этот поезд будет востребован по пассажиропотоку мы будем рассматривать его перевод на ежедневное облуживание.
Также в Свердловской области планируют продлить поезд маршрутом «Екатеринбург-Серов» до Карпинска.
ТТХ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА «ФИНИСТ»:
Разгон поезда: до 160 км/ч.
Количество вагонов: 5.
Количество сидячих мест: 416.
USB-розетки в сидениях: есть.
Пеленальные столики: есть.
Места для инвалидных колясок: есть.
Подъемники для инвалидных колясок: есть.
Система микроклимата: есть.
Система обеззараживания воздуха: есть.
Количество санитарных модулей: 3.