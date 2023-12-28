Новейший электропоезд «Финист» принял первых пассажиров в Екатеринбурге

Тот, кто хоть раз ездил на «Ласточке» сразу разберется, что тут и как. На входе в вагон есть выдвижные ступеньки. Двери раздвигаются при нажатии на сенсорную панель. Внутри, как в салоне самолета. В одном ряду пять сидений. Три с одной стороны, три с другой. Между ними переход. Под сидениями спрятана USB-розетка для зарядки телефона.