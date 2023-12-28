Сенаторы США призвали Маска отозвать Tesla с дефектами после расследования Reuters

По поводу утверждения одного из клиентов, что его Tesla Model Y 2023 года сломался через день после покупки, автопроизводитель сообщил со ссылкой на данные «телеметрии», что электромобиль попал в аварию и поэтому «гарантия на ремонт не распространяется». Владелец кроссовера заверил Reuters, что был единственным человеком, управлявшим электромобилем до поломки подвески, и не попадал в аварию.