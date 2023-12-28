Сенаторы США призвали Маска отозвать Tesla с дефектами после расследования Reuters

Сенаторы США Ричард Блюменталь и Эдвард Дж. Марки направили создателю и главе Tesla Илону Маску письмо с просьбой «быстро» отозвать электромобили с дефектными деталями рулевого управления и подвески, сообщил Reuters. Они сослались на расследование агентства, согласно которому Tesla давно знала об этих дефектах, но обвинила в частых отказах электромобилей самих водителей.
В расследовании Reuters, опубликованном 20 декабря, говорится, что Tesla в 2020 году сообщила Национальному управлению безопасностью движения и клиентам, что частые выходы из строя дефектных деталей в ее электромобилях были спровоцированы самими водителями, наехавшими, к примеру, на бордюр. Так Tesla объяснила тогда, почему не отзывает задний рычаг подвески в США, хотя сделала это в Китае.
Внутренние документы Tesla, изученные Reuters, показали, что инженеры автопроизводителя знали о частых отказах этих и других деталей подвески, рулевого управления и задней оси на относительно новых автомобилях.
Но компания поручила менеджерам по обслуживанию убеждать клиентов, что детали исправны, чтобы сдержать рост расходов на гарантийный ремонт.
Tesla назвала расследование Reuters «дико вводящим в заблуждение», отметив, что публикация «пронизана неполной и явно неверной информацией». Компания подчеркнула в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в России), что ее «удержание клиентов является одним из лучших в отрасли», она «честна и прозрачна с регуляторами безопасности по всему миру», поэтому любые инсинуации на эту тему «являются явно ошибочными».
По поводу утверждения одного из клиентов, что его Tesla Model Y 2023 года сломался через день после покупки, автопроизводитель сообщил со ссылкой на данные «телеметрии», что электромобиль попал в аварию и поэтому «гарантия на ремонт не распространяется». Владелец кроссовера заверил Reuters, что был единственным человеком, управлявшим электромобилем до поломки подвески, и не попадал в аварию.
Агентство напоминает, что неделей ранее Шведское транспортное агентство сообщило о расследовании по поводу неисправностей подвески Tesla. Аналогичное расследование проводится в Норвегии по жалобам потребителей на поломку нижних задних рычагов подвески на Tesla Model S и Tesla Model X.