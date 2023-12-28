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Суд в Новосибирске отменил штраф в 106 млн застройщику «Сибирь-Арены»

В действиях гендиректора ООО «ЭлинАльфа» Алексея Грибана не обнаружен состав административного правонарушения.

Кировский районный Новосибирска отменил внушительный штраф подрядчику строительства ледовой арены, генеральному директору ООО «ЭлинАльфа» Алексею Грибану. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Таким образом, Грибану уже дважды удалось оспорить решения судов о назначении ему штрафа в 106 млн рублей за срыв сроков строительства стадиона.

Напомним, в ноябре 2022 года мировой судья 2-го судебного участка Кировского района признал директора ООО «ЭлинАльфа» виновным в бездействии, повлекшем неисполнение обязательств с причинением вреда охраняемых законом интересов общества и государства, и назначил ему штраф в сумме 106 711 604 рубля 17 копеек.

Грибан подал на это решение апелляционную жалобу, которую 29 декабря 2022 года отклонил. Тогда ответчик обжаловал это решение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, где его отменили и направили дело на новое рассмотрение.

Повторно дело об срыве сроков строительства «Сибирь-Арены» в июле 2023 года рассматривал мировой судья 6-го судебного участка Кировского района, который снова признал подрядчика виновным и назначил ту же сумму штрафа 106 711 604 рубля 17 копеек.

На это решение также была подана апелляционная жалоба, которую 22 декабря 2023 года удовлетворил Кировский районный суд Новосибирска и снова отменил постановление мирового судьи о штрафе.

«Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области, добавив, что постановление районного суда вступило в законную силу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новую лыжню открыли в парке «Арена» около ЛДС в Новосибирске.