Суд в Новосибирске отменил штраф в 106 млн застройщику «Сибирь-Арены»

Кировский районный Новосибирска отменил внушительный штраф подрядчику строительства ледовой арены, генеральному директору ООО «ЭлинАльфа» Алексею Грибану. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Таким образом, Грибану уже дважды удалось оспорить решения судов о назначении ему штрафа в 106 млн рублей за срыв сроков строительства стадиона.
Напомним, в ноябре 2022 года мировой судья 2-го судебного участка Кировского района признал директора ООО «ЭлинАльфа» виновным в бездействии, повлекшем неисполнение обязательств с причинением вреда охраняемых законом интересов общества и государства, и назначил ему штраф в сумме 106 711 604 рубля 17 копеек.
Грибан подал на это решение апелляционную жалобу, которую 29 декабря 2022 года отклонил. Тогда ответчик обжаловал это решение в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, где его отменили и направили дело на новое рассмотрение.
Повторно дело об срыве сроков строительства «Сибирь-Арены» в июле 2023 года рассматривал мировой судья 6-го судебного участка Кировского района, который снова признал подрядчика виновным и назначил ту же сумму штрафа 106 711 604 рубля 17 копеек.
На это решение также была подана апелляционная жалоба, которую 22 декабря 2023 года удовлетворил Кировский районный суд Новосибирска и снова отменил постановление мирового судьи о штрафе.
«Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области, добавив, что постановление районного суда вступило в законную силу.
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