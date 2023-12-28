Суд в Новосибирске отменил штраф в 106 млн застройщику «Сибирь-Арены»

«Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению», — уточнили в пресс-службе управления Судебного департамента в Новосибирской области, добавив, что постановление районного суда вступило в законную силу.