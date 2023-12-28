Депутат горсовета Уфы взыскивает 110 млн рублей с «Сигмы»

По мнению Артура Хазигалеева, сделка была совершена с личной заинтересованностью и без одобрения совета директоров, на невыгодных для «Сигмы» условиях, без обеспечения. При этом у складского комплекса есть собственные непогашенные займы на общую сумму 1,2 млрд руб. В иске отмечается, что произведен вывод свободных средств на подконтрольное ответчику лицо.



ООО «Складской комплекс “Сигма”» зарегистрировано в 2006 году в Уфе. Владеет складскими помещениями площадью 78 тыс. кв. м на улице Гвардейской в Уфе и предоставляет их в аренду крупным торговым розничным сетям. Соучредителями компании, кроме Артура Хазигалеева, являются Марат Ахметшин (16,67%) и Марат Фаттахов (16,67%), а также московский предприниматель Александр Самонов (50%). Их доли находятся в залоге у банка ВТБ. В 2022 году чистая прибыль «Сигмы» составила 124,2 млн руб., выручка — 652,2 млн руб.



ООО «Строй система» зарегистрировано в Москве в 2018 году. Основная деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. Совладельцами являются Максим Маргиев и Алексей Шубин. В 2022 году чистая прибыль составила 215 тыс. руб. при выручке 46,6 млн руб.