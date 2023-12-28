В Татарстане сдали в эксплуатацию последний долгострой — паркинг в ЖК «МЧС»

— До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить, — сказал он.