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В Татарстане сдали в эксплуатацию последний долгострой — паркинг в ЖК «МЧС»

Парковку достраивали по республиканской программе поддержки дольщиков.
Источник: Реальное время

В бывшем проблемном жилом комплексе ЖК «МЧС» по улице Зур Урам, 1к в Казани достроили подземный паркинг площадью 5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Управлении жилищной политики исполкома города.

Паркинг рассчитан на 267 машино-мест и состоит из пяти блоков. Объект должны были ввести в эксплуатацию еще в 2016 году, но на тот момент его не достроили.

— Это последний долгострой из Единого реестра проблемных объектов. Машино-места здесь предназначены для 186 обманутых дольщиков, на этом федеральный реестр долгостроев по Татарстану полностью закрыт.

прокомментировал Иван Новиков
исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана

Паркинг достраивался по республиканской программе поддержки дольщиков. В результате в правах были восстановлены 180 казанцев, которые приобрели машино-места.

Подземный паркинг в доме № 1 в ЖК «МЧС» — долгострой застройщика-банкрота ООО «ФОН». Проблемный дом на 527 квартир достроили в апреле 2018 года. До этого поэтапно сдали все семь жилых блоков долгостроя, но подземный паркинг остался недостроенным. Работы на объекте возобновились во второй половине 2023 года, строительные работы завершились в этом году.

В фонде указали, что после закрытия федерального реестра Татарстан продолжит оказание поддержки дольщикам ЖК «Золотая середина», которые приобрели жилые помещения, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию проблемных домов № 3 и № 6. Для них, согласно решению властей региона, предназначены компенсационные дома на ул. Гареева и Аграрной. Один из домов, на ул. Гареева, введен в эксплуатацию в августе текущего года, 150 пострадавших граждан восстановлены в правах.

Сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты:

— До конца года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан-участников долевого строительства. Мы, несмотря на сложности, недостаток денег, даже пошли на то, чтобы взять кредиты и рассчитаться с дольщиками. Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить, — сказал он.

строительство