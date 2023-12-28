На дороги Екатеринбурга выехало 15 новых автобусов

— К настоящему времени они прошли необходимые проверки, допоборудование и поставлены на учет. И вот, сегодня, 15 из них вышли на маршруты «Гортранса». Остальные 20 отправятся в путь в ближайшие дни, — сообщает градоначальник Алексей Орлов.