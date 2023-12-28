На дороги Екатеринбурга выехало 15 новых автобусов

В четверг, 28 декабря, глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил в своем telegram-канале о том, что на маршруты города вышли 15 из 35 новых автобусов. Машины привезли в город в конце ноября текущего года.
— К настоящему времени они прошли необходимые проверки, допоборудование и поставлены на учет. И вот, сегодня, 15 из них вышли на маршруты «Гортранса». Остальные 20 отправятся в путь в ближайшие дни, — сообщает градоначальник Алексей Орлов.
В 2024 году в столице Урала появятся еще 60 машин, которые будут курсировать как по магистральным маршрутам, так и по отдаленным территориям Екатеринбурга.
Пополнение транспортного парка остается регулярным процессом. Только за последние 3 года мэрия приобрела 117 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».