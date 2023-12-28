Импорт зерновых в Молдову будет подлежать лицензированию и в ближайшие три месяца

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась ввести меры по лицензированию импорта некоторых зерновых и масличных культур в соответствии с положениями молдавского законодательства. Таким образом, в ближайшие три месяца импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника (в том числе дробленых) будет разрешен только на основании лицензии, уточнили в Минсельхозе республики.