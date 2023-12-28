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Импорт зерновых в Молдову будет подлежать лицензированию и в ближайшие три месяца

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась ввести меры по лицензированию импорта некоторых зерновых и масличных культур в соответствии с положениями молдавского законодательства. Таким образом, в ближайшие три месяца импорт пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника (в том числе дробленых) будет разрешен только на основании лицензии, уточнили в Минсельхозе республики.
Источник: Sputnik.md

Заявки на выдачу лицензий на импорт рассматривает комиссия, созданная представителями Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства продовольственной безопасности, а также представителями профессиональных организаций.

«Эта мера принята для стабилизации цен на зерно и защиты местных производителей. Так, для наших производителей создается возможность реализовать хранящийся урожай и получить конкурентные преимущества», — уточнили в Минсельхозе.

Сообщается, что лицензии на импорт будут иметь право получать лишь юридические или физические лица, осуществляющие экономическую деятельность в сфере производства масел и растительных жиров, продуктов мукомольного производства, препаратов для корма сельскохозяйственных животных и выращивания животных.

К запросу на выдачу лицензии на импорт должны быть приложены документы, обосновывающие необходимость пополнения запасов, пояснили в ведомстве.

экономика
сельское хозяйство