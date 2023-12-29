Госдолг Молдавии достиг исторического максимума, пишут СМИ

На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга — в 61,6%. Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.